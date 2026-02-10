Міненерго: після масованої атаки РФ атомна генерація все ще частково розвантажена

Після масованої російської атаки по енергетиці 7 лютого українські атомні електростанції все ще працюють на зниженій потужності, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки двох масованих атак по енергетиці минулого тижня.

«Триває відновлення на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена», – сказав він під час щоденного брифінгу.

Заступник міністра зазначив, що по всій країні діють відключення електрики, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що внаслідок російських обстрілів на ранок вівторка є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

Читайте також: Україна вистояла, незважаючи на удари армії Росії по енергетиці. А морози відступлять

У Міненерго повідомляли, що 7 лютого на тлі масованого російського удару дронами і ракетами по підстанціях і повітряних лініях 750 кВ і 330 українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.