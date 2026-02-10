Кіпер: армія РФ уразила об’єкт енергетики на півдні Одещини

Російська армія вночі проти 10 лютого атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На півдні регіону зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними Кіпера, удар частково знеструмив населені пункти в трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів.

Голова області додав, що триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання.

Компанія ДТЕК згодом підтвердила ураження об’єкта, назвавши руйнування значними:

«Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану».

На місці триває розбір завалів, додали в компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



