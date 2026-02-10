Шмигаль: Нідерланди збільшують обсяг допомоги енергетиці України на 35 млн євро

Нідерланди збільшили загальний обсяг допомоги Україні, яка надається через Фонд підтримки енергетики, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 9 лютого.

Відтак загальна сума допомоги від цієї країни сягне 100 мільйонів євро.

«Нідерланди виділять додаткові 35 млн євро. Частина внеску спрямовується на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу «Промінь надії», – уточнив Шмигаль.

Міністр додав, що проєкт спрямований на забезпечення живлення об’єктів критичної інфраструктури після російських атак. Він подякував Нідерландам за підтримку української енергетики.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



