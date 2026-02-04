Франція передасть Україні 150 генераторів – Шмигаль

Франція упродовж лютого передасть Україні 150 генераторів, а за 2026 рік також надасть 71 мільйон євро фінансової підтримки, повідомило 4 лютого Міністерство енергетики України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра України, міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі», – сказав Шмигаль після зустрічі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при міністерстві Європи та закордонних справ Франції Ніколя Форісьє.

Шмигаль подякував Франції за підтримку залучення 30 мільярдів євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС та зазначив, що 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже працюють на відновлення енергосистеми.