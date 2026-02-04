Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Франція передасть Україні 150 генераторів – Шмигаль

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Києва 3 лютого побачив руїни Дарницької ТЕЦ – по ній влучили російські балістичні ракети
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Києва 3 лютого побачив руїни Дарницької ТЕЦ – по ній влучили російські балістичні ракети

Франція упродовж лютого передасть Україні 150 генераторів, а за 2026 рік також надасть 71 мільйон євро фінансової підтримки, повідомило 4 лютого Міністерство енергетики України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра України, міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі», – сказав Шмигаль після зустрічі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при міністерстві Європи та закордонних справ Франції Ніколя Форісьє.

Шмигаль подякував Франції за підтримку залучення 30 мільярдів євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС та зазначив, що 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже працюють на відновлення енергосистеми.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG