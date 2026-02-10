«Укренерго»: через російські атаки є нові знеструмлення в трьох областях

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, повідомляє оператор «Укренерго» 10 лютого.

За даними компанії, внаслідок російських атак артилерією та дронами вранці 10 лютого є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

«Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – йдеться в зведенні.

Оператор зазначає, що в окремих областях вимушено тривають аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Укренерго» фіксує зростання споживання електроенергії – вранці вівторка рівень був на 9,3% вищим, ніж напередодні. Це пояснюється зниженням температури у всіх регіонах України, а також зменшенням обсягу заходів обмеження в окремих областях.

Компанія просить споживачів максимально обмежити користування потужними електроприладами й за можливості перенести його на нічні години.

Раніше обласна влада та компанія ДТЕК повідомили про удар Росії по об’єкту енергетики на Одещині, який спричинив знеструмлення в трьох громадах області.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.







