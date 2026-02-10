Доступність посилання

Новини | Суспільство

«Укренерго»: через російські атаки є нові знеструмлення в трьох областях

Ремонтна бригада ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів армії РФ, Київ, 27 січня 2026 року
Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, повідомляє оператор «Укренерго» 10 лютого.

За даними компанії, внаслідок російських атак артилерією та дронами вранці 10 лютого є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

«Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – йдеться в зведенні.

Оператор зазначає, що в окремих областях вимушено тривають аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Укренерго» фіксує зростання споживання електроенергії – вранці вівторка рівень був на 9,3% вищим, ніж напередодні. Це пояснюється зниженням температури у всіх регіонах України, а також зменшенням обсягу заходів обмеження в окремих областях.

Читайте також: Шмигаль: Нідерланди збільшують обсяг допомоги енергетиці України на 35 млн євро

Компанія просить споживачів максимально обмежити користування потужними електроприладами й за можливості перенести його на нічні години.

Раніше обласна влада та компанія ДТЕК повідомили про удар Росії по об’єкту енергетики на Одещині, який спричинив знеструмлення в трьох громадах області.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



