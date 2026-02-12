Шмигаль озвучив прогноз на відновлення ТЕЦ у Києві після нічного удару РФ

Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль прогнозує, що після нічного удару РФ для відновлення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 потрібна буде доба або дві.

«Сьогодні була атака росіян балістикою, були прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркулярні насоси, система підготовки води. По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 може бути дві доби», – сказав Шмигаль на засіданні парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Міністр зауважив, що плюсова температура дала можливість не зливати воду з системи.

«Це дасть можливість не витрачати два тижні на заповнення системи і ліквідацію прорирів, які з цим повязані… Якомога швидше повернемо тепло людям», – додав очільник Міненерго.

Він також наголосив, що у зв’язку з відсутністю тепла енергетики та уряд намагаються відключати в Києві не більше трьох чи трьох з половиною черг електроспоживання.

Війська РФ вночі били балістикою по обʼєктах інфраструктури Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, атака пошкодила житлову забудову в Дарницькому та Дніпровському районах. Також було влучання в нежитлову забудову в Голосіївському районі. Постраждали двоє людей.

У Києві через цю атаку ще 2 600 столичних будинків залишилися без опалення. За словами мера, це багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Кличко нагадав, що понад 1 100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах не мають опалення після минулих обстрілів, які завдали критичних пошкоджень Дарницькій ТЕЦ.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.