У Києві та Дніпрі зросла кількість поранених через нічну російську атаку

У Києві відомо про двох постраждалих внаслідок нічного російського удару, повідомила місцева влада.

За словами мера Віталія Кличка, одного з поранених госпіталізували в тяжкому стані, ще одній людині надали допомогу амбулаторно.

Київська міська військова адміністрація уточнює, що в місті пошкоджені фасади дев’ятиповерхового та 16-поверхового будинків у Дніпровському та Дарницькому районах відповідно.

«Станом на 8:00 підтверджено поранення двох осіб. У чоловіка 45-ти років – вибухова травма голови і кінцівок, у дівчини 20-ти років — різана рана кисті. Обох поранених госпіталізували до закладів лікування», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Одеса: російська атака пошкодила об’єкт інфраструктури, є поранений

Кличко також повідомив про зростання кількості житлових будинків, які залишилися без опалення через російські атаки. За його даними, додаткові майже 2 600 столичних будинків не мають тепла.

«Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки», – заявив він.

Мер нагадав, що понад 1 100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах не мають опалення після минулих обстрілів, які завдали критичних пошкоджень Дарницькій ТЕЦ.

Також очільник Дніпропетровської області Олександр Ганжа повідомив про чотирьох поранених у обласному центрі:

«У місті дістали поранень четверо людей. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості».

Раніше було відомо про двох поранених у Дніпрі.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



