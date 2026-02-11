Кличко: у Києві неможливо повністю замінити систему централізованого опалення на локальні джерела чи когенерацію

У Києві повністю замінити систему централізованого опалення на забезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо, заявив міський голова Віталій Кличко після ради з енергетичної безпеки та стійкості Києва.

За його словами, на зустрічі з фахівцями обговорювалися перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста та можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах.

«Оскільки повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці», – написав він у телеграмі.



При цьому, як каже Кличко, напрям розвитку когенерації є однозначно важливим – для додаткової генерації електроенергії для критичної інфраструктури та інших міських потреб.

Тобто впроваджувати альтернативні технології потрібно паралельно з модернізацією і захистом централізованої системи теплопостачання, додав мер.

Кличко повідомив про домовленість залучити профільні наукові інститути до оперативного розроблення чіткої дорожньої карти стабілізації критичної енергоситуації в Києві в умовах воєнного стану та масованих атак.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, в Києві й на Київщині була складна ситуація. Тисячі багатоповерхівок залишалися без опалення через атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці у січні та лютому. За останніми офіційними даними, у Києві без тепла були 1400 багатоповерхівок.

На відновлення Дарницької ТЕЦ, що 3 лютого зазнала значних пошкоджень від російських ударів, і забезпечувала теплом будинки у Дарницькому й Дніпровському районах Києва, знадобиться не менше ніж два місяці, заявляв Кличко.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.