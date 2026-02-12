Сили РФ другий день поспіль атакують Херсонську ТЕЦ – «Нафтогаз»

Херсонська ТЕЦ знову перебуває під російськими обстрілами другу добу поспіль, повідомив голова правління «Нафтогаз» Сергій Корецький.

«Другий день поспіль росіяни завдають ударів по Херсонській ТЕЦ. Станцію атакують дронами різних типів. Є чергові пошкодження. Через постійну загрозу повторних атак наразі неможливо повноцінно оцінити масштаби руйнувань», – написав він у телеграмі.

У «Нафтогазі» заявляють, що разом із місцевою владою та урядом роблять «все можливе, щоб забезпечити людей теплом в нинішніх умовах».

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що на Херсонщині шість населених пунктів перебувають у «важких енергетичних умовах» через постійні удари безпілотників і надзвичайно складні обставини для відновлення.

На початку грудня 2025 року після чергової російської атаки «Нафтогаз» повідомляв, що масований обстріл «практично знищив» Херсонську теплоелектроцентраль. Від початку лютого армія РФ кілька днів атакувала Херсонську ТЕЦ.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



