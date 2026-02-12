ДТЕК: 100 тисячам абонентів у Києві повернули світло після атаки Росії

Енергетики в Києві відновили енергопостачання більшості домогосподарств, які були знеструмлені внаслідок російського удару вночі проти 12 лютого, повідомляє компанія ДТЕК.

«Київ: енергетики повернули світло для 100 000 родин після масованої атаки. Деснянський район повертається до тимчасових графіків», – заявила пресслужба.

Раніше в ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень у Дніпропетровскій області та відновлення графіків.

За даними «Укренерго», внаслідок комбінованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру на ранок були знеструмлення в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Також пошкодження мереж вздовж лінії зіткнення спричинили знеструмлення на Харківщині.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



