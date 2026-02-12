Обстріли прифронтових областей: на Харківщині загинули троє людей, 20 постраждали

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про зростання кількості постраждалих внаслідок російських ударів протягом доби.

За його даними, загинули троє людей, поранені 20, в тому числі діти. Зокрема, 63-річна жінка загинула поблизу села Бригадирівка Балаклійської громади, постраждали чоловіки 59, 49 і 44 років.

«У селищі Золочів постраждали 14-річний і 15-річний хлопці; у м. Барвінкове постраждали жінки 63, 62, 57, 48, 44, 33, 34, 33 років та 27-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.

Напередодні було відомо про сімох поранених у Барвінковому.

Також у Лозовій загинули 55-річний чоловік і 88-річна жінка, постраждали чоловіки 49, 41, 59 років та жінки 78, 64, 52 років, додав голова області.

Обстрілів зазнавали також інші прифронтові області. Зокрема, голова Донеччини повідомив про загиблого в Костянтинівці. Четверо людей у Костянтинівці та ще одна в Стародубівці Краматорського району були поранені.





За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок російських обстрілів регіону постраждали житлові будинки, автозаправна станція, газогін, тролейбуси, приватні гаражі та автомобілі.

«Через російську агресію 8 людей дістали поранення», – додав він.

Російська армія обстріляла 20 населених пунктів Сумщини понад 30 разів за добу, повідомила обласна влада. За її даними, в Краснопільській громаді внаслідок удару дрона загинув 60-річний чоловік.

«До медичного закладу за допомогою звернувся 40-річний чоловік, який був поранений 10 лютого через удар ворожого дрона у Великописарівській громаді», – додає ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



