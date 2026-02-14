Президент обговорив із Кушнером і Віткоффом «напрацювання» після зустрічей в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками Сполучених Штатів на переговорах спецпредставником президента Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером увечері 14 лютого.

Розмова відбулася перед тристоронніми переговорами в Женеві, запланованими на наступний тиждень. Зеленський висловив сподівання, що зустрічі «дійсно будуть результативними».

«Обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо», – повідомив голова держави.

Він подякував американському керівництву за те, що Америка «завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів».

Раніше Зеленський зустрівся в Мюнхені з державним секретарем США Марко Рубіо.

Днями в Офісі президента поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 17-18 лютого в Женеві.



