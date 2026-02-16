В ISW проаналізували заяви МЗС Росії щодо виборів в Україні й зовнішнього управління ООН

Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду, наполягаючи на засобах контролю над політикою України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна, який в інтерв’ю російському державному новинному агентству ТАСС 15 лютого повторив твердження про нібито «нелегітимність» президента України Володимира Зеленського і заявив, що пропозиція лідера РФ Володимира Путіна від березня 2025 року щодо створення тимчасової зовнішньої адміністрації ООН для управління Україною все ще є варіантом.

Галузін стверджував, що управління ООН дозволить провести «демократичні» вибори і створити уряд, з яким Росія зможе підписати мирний договір і «легітимні» документи про майбутню двосторонню співпрацю.

В ISW наголосили, що заклики Кремля до управління ООН в Україні є відмовою від суверенітету і легітимності України, нагадавши, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш і Білий дім відхилили такі пропозиції, коли Путін вперше представив їх у березні 2025 року.

Пропозиція Кремля щодо нагляду за виборами з боку ООН є спробою надати Росії, постійному члену Ради безпеки ООН, право вето на будь-яку резолюцію, яка не встановлює систему управління ООН, що забезпечить бажаний для Росії результат у вигляді прокремлівської політичної угоди в Києві.

Аналітики зазначили, що Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.

Крім того, як кажуть в ISW, Кремль заявами про необхідність дати змогу проголосувати на майбутніх українських виборах «громадянам України, які проживають у Росії», ймовірно, «прагне використати «українців», або принаймні тих, кого росіяни визнають українцями…, щоб уможливити масове втручання Росії у вибори».

Раніше президент Володмир Зеленський сказав, що Україна буде готовою провести вибори, але після двох місяців перемир’я на фронті. Про це він розповів під час дискусії після свого виступу на Мюнхенський безпековій конференції 14 лютого.

«Я дуже чесний. Дайте нам два місяці перемир’я, і ми підемо на вибори. Ось і все… Дайте нам перемир’я, дайте нам безпеку, інфраструктуру, може, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися. Тоді дайте нам можливість, нашим солдатам, голосувати, як вони можуть, я маю на увазі, захищати наше життя, нашу країну, і в той же час голосувати. Це щось складне», – сказав він.

Він також додав, що Україна також може «оголосити перемир’я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії».

11 лютого Зеленський заперечив намір оголосити 24 лютого про проведення виборів і референдуму щодо питання територіальної цілісності, про який писало FT.

В інтерв’ю Politico 14 лютого Зеленський заявив, що 90% українців не підтримують проведення виборів під час війни. Він не уточнив, на які дані посилається. Втім, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опублікованими на початку січня 2026 року, за проведення виборів до припинення вогню дійсно виступили лише 10% опитаних.

У квітні 2026 року буде сім років перебування Зеленського на президентській посаді при максимальному п’ятирічному терміні президенства. Але вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією України.

Також, як кажуть представники української влади, існують проблеми для проведення виборів – відсутність перемир’я, невирішеність питання як голосуватимусь військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та кілька мільйонів українських біженців за кордоном.

Також в Україні обговорюють можливість проведення і референдуму щодо можливої мирної угоди, яка може передбачати територальні компроміси.