Готові провести вибори з двома місяцями перемир’я – Зеленський

Президент Володмир Зеленський сказав, що Україна буде готовою провести вибори, але після двох місяців перемир’я на фронті. Про це він розповів під час дискусії після свого виступу на Мюнхенський безпековій конференції 14 лютого.

Таким чином Зеленський відповів на питання про можливість виборів, яке поставила модераторка, відома тележурналістка Крістіан Аманпур.

«Я дуже чесний. Дайте нам два місяці перемир’я, і ми підемо на вибори. Ось і все… Дайте нам перемир’я, дайте нам безпеку, інфраструктуру, може, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися. Тоді дайте нам можливість, нашим солдатам, голосувати, як вони можуть, я маю на увазі, захищати наше життя, нашу країну, і в той же час голосувати. Це щось складне», – сказав він.

Аманпур також запитала, чи підтверджує Зеленський нещодавню публікацію в газеті Financial Times, за якою він може оголосити про вибори 24 лютого, в четверту річницію пономасштабної війни з тим, щоб провести вибори в травні.

Зеленський прямо не відповів на це питання:

«Тож дайте нам перемир’я. Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир’я, тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього», – сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна також може «оголосити перемир’я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії».

11 лютого Зеленський заперечив намір оголосити 24 лютого про проведення виборів і референдуму щодо питання територіальної цілісності, про який писало FT.

У квітні 2026 року буде сім років перебування Зеленського на президентській посаді при максимальному п’ятирічному терміні президенства. Але вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією України.

Також, як кажуть представники української влади, існують проблеми для проведення виборів – відсутність перемир’я, невирішеність питання як голосуватимусь військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та кілька мільйонів українських біженців за кордоном.

Також в Україні обговорюють можливість проведення і референдуму щодо можливої мирної угоди, яка може передбачати територальні компроміси.