У ЦВК пояснили, чи можливо провести вибори та референдум в один день

У Центральній виборчій комісії заявили, що за чинним законодавством провести в Україні вибори та референдум в один день неможливо. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Він уточнив, що для цього потрібно змінювати виборчий кодекс та закон «Про всеукраїнський референдум», проте у Центральній виборчій комісії наразі робота в цьому напрямку не проводиться. На запитання, чи можливе проведення референдуму під час дії воєнного стану, Сергій Дубовик відповів, що на сьогодні законодавство це виключає.

«Оскільки щодо референдумних процесів вказівок безпосередніх в Конституції немає, то теоретично можливо все. Але чи можливо це з додержанням міжнародних стандартів, в першу чергу стандартів Ради Європи, які є для нас базовими, – навряд чи», – пояснив Дубовик в ефірі програми «Свобода Live».

Щодо можливого винесення на всеукраїнський референдум питання мирної угоди, то заступник голови ЦВК наголосив, що «теоретично, за народною ініціативою» законопроєкт про ратифікацію мирної угоди може бути винесений на всеукраїнський референдум, але це довготривала процедура, тому він вважає це малоймовірним.

«На жаль, в діючому форматі закон України «Про всеукраїнський референдум» не передбачає ані формату консультативного референдуму як такого, який ініціюється вищими органами державної влади, […] ані національного опитування», – зазначив Дубовик.

Він додав, що пропозицій від народних депутатів чи інших органів державної влади щодо проведення такого референдуму немає.

У Верховній Раді створили робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану, її очолює його перший заступник Олександр Корнієнко. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною, зокрема: питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися; голосування українців, які наразі перебувають за межами України, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни, а також питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

Стефанчук заявив, що закон про вибори під час воєнного стану буде використаний одноразово.

На початку грудня в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, вкотре заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

11 лютого видання Financial Times із посиланням на українських та європейських посадовців повідомило, що Володимир Зеленський нібито планує 24 лютого оголосити про президентські вибори та референдум щодо мирної угоди. За даними видання, Вашингтон хоче, щоб голосування відбулося до 15 травня, інакше Україна може «втратити запропоновані гарантії безпеки».

Згодом Зеленський заперечив повідомлення Financial Times, знову повторивши про готовність до виборів, але потрібне припинення вогню.

Читайте також: ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між завершенням воєнного стану й початком виборчого процесу

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



