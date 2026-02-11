«Перший раз чую» – Зеленський про намір 24 лютого оголосити вибори

Президент України Володимир Зеленський увечері 11 лютого заперечив існування наміру оголосити в четверту річницю початку повномасштабної російської агресії про проведення виборів і референдуму щодо питання територіальної цілісності.

«Перший раз чую. Перший раз почув, напевне, від Financial Times, другий раз чую від вас. Я багато разів казав щодо виборів – ми переходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки… Безумовно, ми готові до виборів, я казав, (що це) дуже просто зробити: зробіть «сізфайр» (припинення вогню – ред.) – будуть вибори, тобто це питання безпеки», – сказав глава держави, відповідаючи на запитання Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время».

За його словами, серед партнерів, які говорять із Україною про необхідність проведення виборів, є США.

«Ви знаєте, що Америка порушувала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі… Ні, вони не погрожують відмовлятися від гарантій безпеки, не пов’язують вибори з гарантіями безпеки», – вказав президент України під час аудіовідповідей на запитання журналістів.

Раніше 11 лютого видання Financial Times із посиланням на українських та європейських посадовців повідомило, що Володимир Зеленський нібито планує 24 лютого оголосити про президентські вибори та референдум щодо мирної угоди.

За даними видання, Вашингтон хоче, щоб голосування відбулося до 15 травня, інакше Україна може «втратити запропоновані гарантії безпеки».

Володимир Зеленський 7 лютого повідомив: Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Росія й Україна завершили війну до літа. Водночас, коментуючи останні російські атаки, він висловив думку, що російська армія «не готується зупинитись».

Агентство Reuters раніше з посиланням на джерела написало про те, що в Абу-Дабі 4-5 лютого делегації США й України обговорювали «амбітну мету», а саме досягнення Росією й Україною мирної угоди вже у березні. Низка співрозмовників видання називала таку дату малореалістичною.

Згідно з пропозицією США, у травні можна було б провести вибори одночасно з референдумом, на якому громадяни України висловилися б щодо територіальних питань.