У ЄС та НАТО розповіли, що думають про вибори в Україні

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас та генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловилися щодо можливого проведення виборів в Україні під час війни.

Рютте зазначив, що рішення мають ухвалювати самі українці, а Каллас наполягла, вибори під час війни «точно не є добрим рішенням».



«Більшість європейських країн у своїх конституціях мають положення про те, що вибори не проводяться під час війни. І чому? Тому що, якщо у вас є вибори, завжди відбувається боротьба всередині між різними фракціями. А коли є зовнішні атаки – буквально, тоді ви просто не можете проводити вибори, тому що ваш противник зовні, і вам потрібно зосередити всі зусилля на протидії цьому», – сказала Каллас перед засіданням міністрів оборони в Брюсселі.



«І саме тому, я думаю, проводити вибори, поки війна все ще триває, – це точно не є добрим рішенням», – наголосила Каллас.



Водночас Рютте наголосив, що питання виборів є внутрішньою справою України.

«Ми завжди займали позицію, що саме українці мають вирішувати», – заявив він.

Генсек НАТО наголосив, що повністю довіряє українському керівництву та українській демократії. За його словами, рішення мають ухвалюватися відповідно до Конституції України та встановлених процедур.

Видання Financial Times 11 лютого повідомило з посиланням на українських та європейських посадовців, що Володимир Зеленський нібито планує 24 лютого оголосити про президентські вибори та референдум щодо мирної угоди.

За даними видання, Вашингтон хоче, щоб голосування відбулося до 15 травня, інакше Україна може «втратити запропоновані гарантії безпеки».

Коментуючи це повідомлення, джерела «Укрінформу» та «РБК» в Офісі президента зазначили, що безпека залишається ключовою умовою для проведення виборів в Україні.

«Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека», – сказав співрозмовник журналістів.

Володимир Зеленський 7 лютого повідомив: Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Росія й Україна завершили війну до літа. Водночас, коментуючи останні російські атаки, він висловив думку, що російська армія «не готується зупинитись».

Агентство Reuters раніше з посиланням на джерела написало про те, що в Абу-Дабі 4-5 лютого делегації США й України обговорювали «амбітну мету», а саме досягнення Росією й Україною мирної угоди вже у березні. Низка співрозмовників видання називала таку дату малореалістичною.

Згідно з пропозицією США, у травні можна було б провести вибори одночасно з референдумом, на якому громадяни України висловилися б щодо територіальних питань.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.