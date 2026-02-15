У МЗС Росії кажуть, що готові гарантувати «тишу» під час можливих виборів в Україні

Росія готова «забезпечити відсутність обстрілів» у день можливого голосування на виборах в Україні, повідомив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.

За словами російського дипломата, Москва нібито готова гарантувати «тишу» в день голосування, якщо українська влада вирішить провести вибори.

Також він зазначив, що Росія начебто готова обговорювати зі США та іншими країнами питання тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.

Раніше президент Володмир Зеленський сказав, що Україна буде готовою провести вибори, але після двох місяців перемир’я на фронті. Про це він розповів під час дискусії після свого виступу на Мюнхенський безпековій конференції 14 лютого.

Таким чином Зеленський відповів на питання про можливість виборів, яке поставила модераторка, відома тележурналістка Крістіан Аманпур.

«Я дуже чесний. Дайте нам два місяці перемир’я, і ми підемо на вибори. Ось і все… Дайте нам перемир’я, дайте нам безпеку, інфраструктуру, може, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися. Тоді дайте нам можливість, нашим солдатам, голосувати, як вони можуть, я маю на увазі, захищати наше життя, нашу країну, і в той же час голосувати. Це щось складне», – сказав він.

Він також додав, що Україна також може «оголосити перемир’я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії».

11 лютого Зеленський заперечив намір оголосити 24 лютого про проведення виборів і референдуму щодо питання територіальної цілісності, про який писало FT.

У квітні 2026 року буде сім років перебування Зеленського на президентській посаді при максимальному п’ятирічному терміні президенства. Але вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією України.

Також, як кажуть представники української влади, існують проблеми для проведення виборів – відсутність перемир’я, невирішеність питання як голосуватимусь військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та кілька мільйонів українських біженців за кордоном.

Також в Україні обговорюють можливість проведення і референдуму щодо можливої мирної угоди, яка може передбачати територальні компроміси.



