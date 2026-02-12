Ставка на вибори в один тур та без скасування воєнного стану, про такий сценарій влади пише видання «Дзеркало тижня».

Тим часом парламентська робоча група продовжила обговорювати нюанси можливих виборів.

За даними журналістів «РБК-Україна», йдеться про виборчий процес саме у період воєнного стану, а не після його скасування.

Напередодні британське видання Financial Times написало, що Україна вже почала планувати вибори і референдум, а США нібито тиснуть, що голосування мають відбутися до середини травня.

Президент України Володимир Зеленський спростував, що найближчим часом оголосить про це.

Але медіа цитують джерела з витоками даних про виборчі процеси із чіткими дедлайнами.

Який план влади?

Чому насправді заговорили про вибори?

Зеленському вигідно провести вибори зараз?

Як діятиме Центральна виборча комісія?

Що робитимуть з воєнним станом?

Яка технологія влади і які ставки?

Що робитимуть конкуренти?

Обговорюємо усі сценарії у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Відповідь президента

Президент України Володимир Зеленський увечері 11 лютого заперечив існування наміру оголосити в четверту річницю початку повномасштабної російської агресії про проведення виборів і референдуму щодо питання територіальної цілісності.

Ми переходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки

«Перший раз чую. Перший раз почув, напевне, від Financial Times, другий раз чую від вас. Я багато разів казав щодо виборів – ми переходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки… Безумовно, ми готові до виборів, я казав, (що це) дуже просто зробити: зробіть «сізфайр» (припинення вогню – ред.) – будуть вибори, тобто це питання безпеки», – сказав глава держави.

За його словами, серед партнерів, які говорять із Україною про необхідність проведення виборів, є США.

«Ви знаєте, що Америка порушувала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі… Ні, вони не погрожують відмовлятися від гарантій безпеки, не пов’язують вибори з гарантіями безпеки», – вказав президент України під час аудіовідповідей на запитання журналістів.

Пояснення ЦВК

Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») заявив, що за наявного законодавства і без його зміни провести в Україні вибори та референдум в один день неможливо. Він уточнив, що для цього потрібно змінювати Виборчий кодекс та закон «Про всеукраїнський референдум», проте у Центральній виборчій комісії наразі роботи в цьому напрямку не проводиться. На запитання, чи можливе проведення референдуму під час дії воєнного стану, Сергій Дубовик відповів, що на сьогодні законодавство це виключає.

«Оскільки щодо референдумних процесів вказівок безпосередніх в Конституції нема, то теоретично можливо все. Але чи можливо це з додержанням міжнародних стандартів, в першу чергу стандартів Ради Європи, які є для нас базовими, – навряд чи», – пояснив Дубовик в ефірі програми «Свобода Лайв».

Щодо винесення на всеукраїнський референдум питання мирної угоди – заступник голови ЦВК наголосив, що «теоретично, за народною ініціативою» законопроєкт про ратифікацію мирної угоди може бути винесений на всеукраїнський референдум, але це довготривала процедура, тому він вважає це навряд можливим.

«На жаль, в чинному форматі закон України «Про всеукраїнський референдум» не передбачає ані формату консультативного референдуму як такого, який ініціюється вищими органами державної влади, […] ані національного опитування», – зазначив Дубовик.

Він додав, що пропозицій від народних депутатів чи інших органів державної влади щодо проведення такого референдуму немає.

Магера про вибори під час війни

У робочій групі з підготовки виборів в Україні в особливий або повоєнний період панує консенсус – вибори в умовах війни провести неможливо, заявив один із її учасників, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера.

Я не допускаю можливості проведення виборів під час дії воєнного стану

«Очевидно, ми повинні говорити тільки про післявоєнні вибори. І дискусія може тривати щодо того, коли їх проводити після, наприклад, припинення дії воєнного стану. Я теж читав цю статтю в «Дзеркалі тижня», досить уважно її прочитав. Вона об’ємна, але цікава. Але разом з тим я хотів би зазначити, що я не допускаю можливості проведення виборів під час дії воєнного стану. Тут одне з двох. Вибачте за грубе порівняння: або хрестик треба знімати, або трусики вдягати. Не буває так, що і вибори, і воєнний стан одночасно», – зазначив Мегера.