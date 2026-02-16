Сенатор США Блюменталь про вибори в Україні: «це має вирішувати український народ»

Сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь, який перебуває з візитом в Києві, заявив, що питання щодо виборів має вирішувати народ України. Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода.

«Я маю безмежну повагу до права народу України самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Президент Зеленський зазначив, що для цього необхідне принаймні двомісячне припинення вогню. Навіть якщо знадобиться шість місяців тиші – це має бути його рішенням і рішенням українського народу: визначати, коли і чи варто проводити вибори», – сказав він, відповідаючи на запитання «Як вважаєте, коли мають відбутися вибори в Україні? Чи обговорювали це питання з Зеленським і що радили йому?»

Сенатор вважає, що США не мають вказувати Україні, коли їй призначати голосування.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. За його словами, під час зустрічі він подякував Сполученим Штатам за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.

Раніше Зеленський сказав, що Україна буде готовою провести вибори, але після двох місяців перемир’я на фронті. Київ наголошує, що безпека залишається ключовою умовою для проведення виборів в Україні, яка практично щодня зазнає російських обстрілів.

США, зокрема президент Дональд Трамп, вже кілька разів порушували питання необхідності проведення виборів в Україні.

У квітні 2026 року буде сім років перебування Зеленського на президентській посаді при максимальному п’ятирічному терміні президенства. Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.