Зеленський очікує на доповідь української делегації щодо переговорів у Женеві

Українські представники мають згадати на зустрічі останню масовану російську атаку на Україну, повідомив президент Володимир Зеленський

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров підтвердив завершення першого дня тристоронніх переговорів у Женеві 17 лютого.

«Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень», – заявив він.

Умєров додав, що на сьогодні політичний і військовий блоки завершили роботу. Секретар РНБО подякував делегації Сполучених Штатів за «конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі».

«Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу», – додав він.


Президент Володимир Зеленський підтвердив, що очікує на доповідь української делегації за підсумками першого раунду перемовин у Женеві. Зокрема, за його словами, українські представники мають згадати на зустрічі останню масовану російську атаку на Україну:

«Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматись від ударів. Україна – готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність».

Зеленський додав, що Україна готова швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни, але питання в тому, чи готова Росія.

«І також чи будуть наслідки для Росії за те, що «шахеди», ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир», – додав він.

Раніше медіа повідомили про завершення політичного блоку переговорів у перший день у Женеві.

Під час спілкування зі ЗМІ в Мюнхені Умєров без подробиць заявив, що Україна планує обговорити питання енергетичного перемир’я на переговорах у Женеві. У Кремлі заявили, що за підсумками першого дня переговорів не варто очікувати якихось новин.

17 і 18 лютого у Женеві мають пройти тристоронні переговори представників України, США і Росії щодо завершення війни РФ проти України. Українська делегація прибула до Швейцарії напередодні ввечері.

Ці переговори відбуваються на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами та 396 ударними БпЛА.


