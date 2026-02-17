У Кремлі порадили не очікувати новин із переговорів у Женеві 17 лютого

У Кремлі заявили, що за підсумками першого дня тристоронніх переговорів України, США і Росії в Женеві не варто очікувати якихось новин, оскільки сторони мають намір продовжувати роботу і 18 лютого.

Як зазначив 17 лютого речник російського президента Дмитро Пєсков, переговори проводяться за зачиненими дверима.

«Не думаю, що сьогодні варто чекати на якісь новини, бо, як ви знаєте, планується, що робота триватиме і завтра», – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

За повідомленнями, переговори мають початися найближчим часом.

Українська делегація напередодні ввечері прибула до Женеви, де 17 і 18 лютого очікуються тристоронні переговори представників України, США і Росії щодо завершення війни РФ проти України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров увечері 16 лютого висловив сподівання «на конструктивну роботу і предметні зустрічі з безпекових і гуманітарних питань – задля просування до достойного і стійкого миру». Раніше, під час спілкування зі ЗМІ в Мюнхені, він без подробиць заявив, що Україна планує обговорити питання енергетичного перемир’я на переговорах у Женеві.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.

У січні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.

За даними Reuters, вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування решти лінії фронту. Російські чиновники регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. У грудні президент Зеленський заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».