Крим Реалії
Москва б’є по економіці США – Сибіга нагадах про удари РФ по офісу Boeing, заводу Flex та інших об’єктах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про непослідовність позиції Росії, яка «пропонував адміністрації Трампа «перезавантаження» економічних відносин зі Сполученими Штатами», водночас атакуючи американські об’єкти в Україні.

«Росія навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні, включаючи офіс Boeing у Києві, завод Flex у Мукачеві та виробництво Bunge у Дніпрі. Росіяни атакують не лише український народ, а й американських платників податків. Всі ці удари були ударами по американській економіці. Американська торговельна палата повідомляє, що за час повномасштабної війни 47% американських компаній в Україні постраждали від російських ударів, в 57% були поранені співробітники, а в 38% було загиблі працівники», – нагадує очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Сибіга вважає, що своїми ударами російські військові «демонструють, що нібито вигідні пропозиції Кремля щодо економічної співпраці насправді є нічим іншим, ніж «потьомкінським селом», метою якого є виграти час, зводячи нанівець американський вплив у Європі».

Міністр вказує, що «натомість Україна пропонує взаємовигідну співпрацю в різних сферах, від рідкісноземельних корисних копалин до високих технологій, оборонної співпраці та виробництва дронів» – «історії успіху, і ми хочемо розширити їх, зокрема завдяки Плану процвітання».

У серпні 2025 року, коментуючи російський удар по американському підприємству на Закарпатті, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «ніколи і за жодних обставин навмисно не атакувала жодні об’єкти, які не пов’язані з військовими можливостями України».

Удар РФ по Мукачеву: знищений американський завод, постраждав Паланок
У Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.

Президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі заявив, що РФ витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства, яке виробляло «такі звичні побутові речі, як кавомашини».

У компанії Flextronics (Flex) підтвердили ураження заводу в Мукачеві. За словами представника компанії Конора Філліпса, наслідки атаки наразі оцінюють. Водночас Філліпс наголосив, що підприємство виробляло винятково товари цивільного призначення.

