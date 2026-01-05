Сибіга: Росія «систематично атакувала» американський бізнес в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував дані про ураження американського заводу Bunge в Дніпрі 5 січня.

Він назвав удар цілеспрямованим, заявивши, що російські війська «неодноразово намагалися завдати удару по цьому об’єкту».

«Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні. Минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті, та інші об’єкти. Протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об’єктів у різних масштабах», – стверджує міністр.

За словами Сибіги, атаки на американський бізнес в Україні демонструють «повну зневагу» Володимира Путіна до мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа.

Відтак, додав голова МЗС, просування мирних зусиль є нагальним, так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ:

«Відмова Москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну. Кремль має відчувати, що ця ціна серйозна».

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки на дороги міста вилилось 300 тонн олії. За його словами, війська РФ вдарили по заводу, що належить американській компанії Bunge. Сама компанія це наразі не коментувала.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











