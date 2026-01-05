Після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою президент України Володимир Зеленський анонсував ротації в дипломатичному корпусі.

За його словами, міністр найближчий часом представить кандидатури.

«Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що обговорив з Сибігою результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. За його словами, головне – щоб «кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків».

Також раніше сьогодні Зеленський зустрівся з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, з яким домовився «визначити напрями подальшої взаємодії». Подробиць щодо того, про яку взаємодію йдеться, президент не навів.

Кулеба згодом повідомив про «розлогу і важливу розмову про Україну» з Зеленським, зазначивши, що «радий був побачити президента, зосередженого на єдності, змінах та перемозі у війні». Про якісь можливі домовленості він не повідомив.

Відсьогодні після призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника Офісу президента України в МЗС вакантною є посада заступника міністра.



