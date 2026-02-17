ЗМІ: у Женеві завершився перший день політичних переговорів між Україною, Росією та США

Політичний сектор тристоронніх переговорів у Женеві завершився, повідомляють, зокрема, агентства Reuters та «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела 17 лютого.

Водночас військові групи продовжують працювати, заявив співрозмовник журналістів.

Очікується, що політичні та військові переговори продовжаться завтра, 18 лютого.

Сторони наразі офіційно не коментували підсумки зустрічей.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив про початок чергового раунду тристоронніх переговорів України, США, Росії в Женеві.

За його словами, є погоджені президентом України «рамки роботи й чіткий мандат», на порядку денному – безпекові та гуманітарні питання.

Раніше під час спілкування зі ЗМІ в Мюнхені Умєров без подробиць заявив, що Україна планує обговорити питання енергетичного перемир’я на переговорах у Женеві. У Кремлі заявили, що за підсумками першого дня переговорів не варто очікувати якихось новин.

17 і 18 лютого у Женеві мають пройти тристоронні переговори представників України, США і Росії щодо завершення війни РФ проти України. Українська делегація прибула до Швейцарії напередодні ввечері.

Ці переговори відбуваються на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами та 396 ударними БпЛА.



