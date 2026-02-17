У Женеві розпочинається черговий раунд тристоронніх переговорів –Умєров

У Женеві розпочинається черговий раунд тристоронніх переговорів України, США, Росії, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

За його словами, є погоджені президентом України «рамки роботи й чіткий мандат», на порядку денному – безпекові та гуманітарні питання.



«Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир», – написав він у телеграмі.

Раніше під час спілкування зі ЗМІ в Мюнхені Умєров без подробиць заявив, що Україна планує обговорити питання енергетичного перемир’я на переговорах у Женеві. У Кремлі заявили, що за підсумками першого дня переговорів не варто очікувати якихось новин.

17 і 18 лютого у Женеві мають пройти тристоронні переговори представників України, США і Росії щодо завершення війни РФ проти України. Українська делегація прибула до Швейцарії напередодні ввечері.

Ці переговори відбуваються на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами та 396 ударними БпЛА.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.

У січні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.