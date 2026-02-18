Москва заявила, що її переговорна делегація мала вказівки діяти в Женеві в рамках «духу Анкориджа»

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що російська переговорна делегація, яка брала участь у зустрічі в Женеві, мала вказівки діяти в рамках «духу Анкориджа».

«Російська делегація, яка перебуває зараз на переговорах у Женеві…мала чіткі вказівки діяти в рамках цього розуміння, цих зафіксованих сторонами аспектів…які були у вигляді бачення, досягнутого в ході російсько-американського саміту на Алясці», – сказала представник МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу.

«Духом Анкориджа» Москва називає «розуміння», якого нібито досягли російський президент Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці в серпні 2025 року. Водночас після цієї зустрічі жодна з сторін не повідомила, про що конкретно домовилися Путін і Трамп.

У Женеві 18 лютого закінчилися тристоронні переговори України, США і Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрічі з представниками Росії за посередництва США в Женеві були «непростими». Зеленський повідомив про це журналістам за підсумками доповіді української групи після переговорів, що тривали в Швейцарії два дні: 17 і 18 лютого.

Коментуючи перший день переговорів, Зеленський заявив, що «Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап».

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив журналістам, що переговори у Женеві були «важкими, але діловими». За його словами, наступна зустріч відбудеться найближчим часом. Однак точних дат він не назвав.

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Зустрічі відбулися за тиждень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, в результаті якого загинули або були поранені майже два мільйони людей з обох боків.



