Умєров після переговорів із РФ і США: «просування є, але поки що без деталей»

Очільник української делегації на тристоронніх переговорах зі США і Росією, секретар РБНО Рустем Умєров за підсумками дводенної зустрічі в Женеві щодо припинення війни РФ проти України заявив про просування в деяких питаннях.

«Робота була інтенсивною і предметною. Дякуємо американським партнерам за те, що процес не зупиняється і має продовження. Дякуємо швейцарській стороні за гостинність та надану платформу. У межах делегації працювали політичний і воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри і механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей», – зазначив Умєров.

За його словами, наступний етап – «досягти необхідного рівня узгодженості», щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

«Наша задача – підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна – справедливий і стійкий мир», – додав секретар РНБО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрічі з представниками Росії за посередництва США в Женеві були «непростими». Зеленський повідомив про це журналістам за підсумками доповіді української групи після переговорів, що тривали в Швейцарії два дні: 17 і 18 лютого.

Коментуючи перший день переговорів, Зеленський заявив, що «Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап».

Тим часом, виступаючи перед російськими державними ЗМІ після завершення переговорів 18 лютого, головний переговорник від Москви, помічник російського президента Володимир Мединський заявив, що переговори були «важкими, але діловими», і що подальші зустрічі будуть.

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Зустрічі відбулися за тиждень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, в результаті якого загинули або були поранені майже два мільйони людей з обох боків.