«Непрості переговори»: Зеленський про тристоронню зустріч у Женеві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрічі з представниками Росії за посередництва США в Женеві були «непростими». Зеленський повідомив про це журналістам за підсумками доповіді української групи після переговорів, що тривали в Швейцарії два дні: 17 і 18 лютого.

За словами президента, з попередньої доповіді українських переговорників, він може відзначити прогрес у військовому напрямку, але в політичному – «такого прогресу… не почув».

«Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене. Більше деталей буде по поверненню від моєї групи. Але поки що те, що я почув, що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони, в принципі, там майже про все домовилися. Моніторинг буде точно за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. Всі інші деталі: де, як моніторити, технічні нюанси – все це мені генерал Гнатов доповість у більш ширшому варіанті по поверненню», – сказав Зеленський.

«Що стосується політичної складової. Це всі чутливі питання, про які ви знаєте: схід, станція (ЗАЕС) тощо. Всі чутливі питання. Також по поверненню буде більш ширша доповідь. Ми бачимо, що є напрацювання. Поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. І тому також всі ці нюанси мені моя підгрупа покаже. Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув», – додав президент, зазначивши, що деталі знатиме по поверненню групи в Україну.

Після детальнішої доповіді, за словами голови держави, українська сторона сконтактує з європейськими колегами.

«Я радий, що була більш ширша участь в цей раз. Для нас дуже важлива присутність Європи», – додав президент.

Перед цим, коментуючи перший день переговорів, Зеленський заявив, що «Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап».

Тим часом, виступаючи перед російськими державними ЗМІ після завершення переговорів 18 лютого, головний переговорник від Москви, помічник російського президента Володимир Мединський заявив, що переговори були «важкими, але діловими», і що подальші зустрічі будуть.

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Зустрічі відбулися за тиждень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, в результаті якого загинули або були поранені майже два мільйони людей з обох боків.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після першого дня тристоронніх переговорів з Україною і Росією в Женеві 17 лютого заявив без наведення подробиць про досягнення «значного прогресу».

Джерела у Вашингтоні повідомили Радіо Свобода, що радники з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії спостерігали за переговорами 17 лютого. Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що провів окрему зустріч із представниками США і європейських партнерів (Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії) після першого дня тристоронніх переговорів в Женеві.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори 17 лютого тривали шість годин і були «дуже напруженими».

Видання Axios повідомило з посиланням на свої джерела, що в ході переговорів у Женеві 17 лютого політична група «зайшла в глухий кут» через позицію нового очільника російської делегації, помічника Путіна Володимира Мединського, тоді як військова група «продовжувала досягати прогресу».

Зустрічі відбуваються на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами і 396 ударними БпЛА.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.