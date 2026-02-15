Росія не обмежиться територіальними претензіями до України на шляху до мирної угоди – ISW

Росія, ймовірно, не зупиниться лише на територіальних вимогах у процесі можливих переговорів щодо завершення війни проти України, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Москва може наполягати не тільки на міжнародному визнанні окупованих територій, але й висувати ширші політичні та безпекові умови. Серед потенційних вимог – обмеження оборонних спроможностей України, зміну зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд архітектури безпеки в Європі.

У звіті підкреслюється, що подібний підхід Кремля може «суттєво ускладнити» будь-які мирні ініціативи. Аналітики попереджають, що Росія традиційно використовує переговори для досягнення стратегічних поступок, які виходять за межі суто територіального питання.

Експерти також застерігають, що тривалий тиск із боку Москви може бути спрямований на послаблення української державності та впливу Заходу в регіоні. На їхню думку, це створює «ризики нестабільності навіть у разі формального припинення бойових дій».

Раніше видання FT написало, нібито адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії. Видання також цитує анонімного українського високопосадовця, який заявив, що США «зупиняються щоразу, коли можуть бути підписані гарантії безпеки».

У Білому домі заперечили повідомлення FT. «Це абсолютно не так. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб’єктам брехати анонімно», – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

26 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.

За даними Reuters, вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування решти лінії фронту. Російські чиновники регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.