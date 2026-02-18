Буданов: делегація України готується до продовження переговорів «найближчим часом»

Голова Офісу президента Кирило Буданов, який входить до делегації України, прокоментував завершення чергового раунду переговорів у Женеві 18 лютого.

За його словами, розмова була «непростою, але важливою».

«Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!» – додав Буданов.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий раніше розповів, що в фокусі переговорів були військові, політичні та гуманітарні питання.

Очільник української делегації на тристоронніх переговорах зі США і Росією, секретар РБНО Рустем Умєров, коментучи завершення переговорів у Женеві, заявив про просування в деяких питаннях.





Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрічі з представниками Росії за посередництва США в Женеві були «непростими». Зеленський повідомив про це журналістам за підсумками доповіді української групи після переговорів, що тривали в Швейцарії два дні: 17 і 18 лютого.

Коментуючи перший день переговорів, Зеленський заявив, що «Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап».

Тим часом, виступаючи перед російськими державними ЗМІ після завершення переговорів 18 лютого, головний переговорник від Москви, помічник російського президента Володимир Мединський заявив, що переговори були «важкими, але діловими», і що подальші зустрічі будуть.

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Зустрічі відбулися за тиждень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, в результаті якого загинули або були поранені майже два мільйони людей з обох боків.



