Віткофф очікує на «хороші новини» в найближчі тижні та допускає зустріч Зеленського і Путіна

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф очікує, що на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

«Я думаю, що на рівні керівництва їм важко довести угоду до кінця. Джаред (інший представник США на переговорах Джаред Кушнер – ред.) і я сподіваємося, що ми представили обом сторонам кілька пропозицій, які зблизять їх протягом найближчих 3 тижнів і, можливо, навіть призведуть до саміту між Зеленським і Путіним», – сказав він в інтерв’ю в ефірі Fox News.

Віткофф не виключив, що до цієї зустрічі може приєднатись і президент США Дональд Трамп, але додав, що він «не хоче приїжджати на зустріч, якщо не відчуває, що може завершити цю справу і отримати найкращий результат»

«Знаєте, він має унікальну владу, щоб це зробити. Тож, сподіваємося, ви почуєте хороші новини в найближчі тижні», – зазначив спецпредставник Трампа.

Читайте також: Розвідки європейських країн не вірять у мир між Україною та РФ у 2026 році – Reuters

Він також повідомив, що зустрічався з Путіним вісім разів, щоб «зрозуміти, якими були його мотиви, цілі тощо» і каже, що розуміє зараз, на яких позиціях зараз перебуває російська сторона.

«Він завжди був зі мною відвертим. Я кажу це і мене за це критикують, але це правда. Він розповів мені, які у нього червоні лінії… Як можна укласти угоду з кимось із протилежної сторони, якщо не знаєш, чого ця людина хоче? Мені потрібно було зрозуміти, якими були його мотиви, цілі тощо. І я насправді вважаю, що багато з тих зустрічей зараз стають дуже важливими. Ми розуміємо, на якій вони (росіяни) позиції. І я не думаю, що українці не погоджуються з нашою оцінкою», – сказав Віткофф.

Ні Київ, ні Москва наразі про таку можливу зустріч не повідомляли.

Зеленський раніше заявляв про готовність зустрітися з Путіним. Зокрема 11 лютого він оголосив про готовність до діалогу на всіх інших майданчиках, крім Росії та Білорусі. Так він відповів на заяву Москви про готовність прийняти українську делегацію.

Протягом січня та лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США та Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляється. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.