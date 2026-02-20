Переговори про мир у глухому куті? Можливо, через радикального російського історика

Хто такий Володимир Мединський і чи справді він щось вирішує на переговорах про припинення війни, яку веде Росія проти України?

Українська та російська делегації охарактеризували мирні переговори в Женеві як «важкі» та «складні».

Володимир Зеленський висловився пряміше: «історичне лайно».

Президент України опублікував таку оцінку вранці після того, як два дні переговорів 18 лютого завершилися дещо раптово.

Існували невисокі очікування, що зустріч за посередництва США – вже третя за останній місяць – принесе прорив у припиненні війни, яка наступного тижня відзначатиме четверту річницю.

Але різка недипломатична реакція Зеленського підкреслює одну з головних причин, чому переговори не просуваються, а також одну з причин, через які Кремль узагалі вирішив розпочати війну.

У центрі цього – історик і колишній міністр культури, який очолив російську делегацію в Женеві: Володимир Мединський.

Автор (і плагіатор) бестселерів

Виходець з України, Мединський вивчав англійську мову та журналістику в престижному Московському державному інституті міжнародних відносин, а наприкінці існування СРСР працював у прес-службі російського посольства у Вашингтоні.

Повернувшись до Москви, він приєднався до PR-агенства, а згодом став речником Податкової поліції. У 2003 році був обраний депутатом Державної думи – нижньої палати російського парламенту.

Під час чотирьох років президентства Дмитра Медведєва Мединського призначили до російської Президентської комісії з протидії фальсифікації історії.

Для президента Володимира Путіна, який роками скаржився на те, що, на його думку, Захід грубо викривлює радянську та російську історію, Мединський став однодумцем.

Він привернув до себе увагу й здобув негативну славу як автор серії популярних нон-фікшн книжок з історії, фактичну основу яких ставили під сумнів більш авторитетні історики.

Серед його найрезонансніших заяв:

пакт Молотова–Ріббентропа 1939 року, який поділив Польщу між нацистською Німеччиною та СРСР, «заслуговує на пам’ятник»;

антисемітизм у царській Росії був «сильно перебільшений»;

а Радянський Союз ніколи не окуповував країни Балтії – він лише «приєднав» їх.

У 2012 році, коли його дебютна історична книжка «Стіна» вийшла у світ й зазнала нищівної критики, Путін призначив його міністром культури.

У 2016 році група російських науковців заявила, що докторська дисертація Мединського – це «пропагандистська брошура». Інші звинуватили його у відвертому плагіаті.

Після відставки з посади міністра культури у 2020 році Мединський приєднався до адміністрації Кремля, де керував переписуванням підручників з історії для мільйонів російських школярів.

Критики стверджували, що нові підручники, випущені в 2023 році, сигналізували про повернення до радянських практик ідеологічної індоктринації, спрямованих на студентів, які в майбутньому можуть проходити військову службу.

В останньому томі книги міститься виправдання російського вторгнення в Україну: «Захід став одержимим дестабілізацією ситуації всередині Росії. Мета навіть не приховувалася: розчленувати Росію та встановити контроль над її ресурсами».

Культурний воїн

Посада Мединського поставила його й на передову російських «культурних війн», коли Путін посилив політику маргіналізації ЛГБТ-спільноти та просування так званих традиційних цінностей, які підтримують Російська православна церква й консервативні законодавці.

У 2017 році він вступив у конфлікт із одним із найвідоміших театральних і кінорежисерів країни через балет про життя легендарного радянського танцівника Рудольфа Нурєєва, який відкрито заявляв про свою гомосексуальність.

Роком раніше в інтерв’ю російському новинному сайту Мединський припустив, що американський стримінговий сервіс Netflix є інструментом уряду США для контролю над свідомістю.

На панельній дискусії у 2018 році на Валдайському дискусійному клубі – закритому заході російських та іноземних експертів, організованому Кремлем – Мединський стверджував, що реп і хіп-хоп є суто російськими формами мистецтва. За його словами, російський поет Володимир Маяковський, чия авангардна поезія була улюбленою для більшовицьких лідерів після революції 1917 року, був насправді першим репером.

Миротворець

У липні 2021 року, приблизно за сім місяців до вторгнення в Україну, Кремль опублікував під ім'ям Путіна есе на 5000 слів під назвою «Про історичну єдність росіян і українців». Есе було сприйняте як вираження ображеного історичного ревізіонізму Путіна і, по суті, стверджувало, що Україна є штучною державою.

Невідомо, яку саме роль відігравав Мединський, але спостерігачі за Кремлем вважають його одним із ключових авторів.

У перші тижні після вторгнення Росія та Україна зустрічалися в Стамбулі в спробі домовитися про припинення вогню. Переговори зайшли в глухий кут, зокрема через вимоги Росії, які фактично означали б втрату Україною суверенітету. Мединський брав у них участь.

Торік президент США Дональд Трамп дав новий поштовх щодо врегулювання конфлікту, і українські та російські делегації знову почали зустрічатися. Мединський знову очолив російську сторону.

На початку цього року за активної участі представників Білого дому сторони розпочали новий раунд переговорів.

Спочатку російську делегацію очолював керівник російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Делегація Києва, до складу якої входив колишній керівник української військової розвідки Кирило Буданов, позитивно оцінила такий формат, вважаючи його технічним і предметним.

«Ми бачимо якісну зміну в команді», – цитувала міністра закордонних справ Андрія Сибігу «Європейська правда». – «Це інші люди, і більше не буде псевдоісторичних лекцій».

Однак за кілька днів до 17 лютого Кремль оголосив, що Мединський знову очолить делегацію Москви.

Для досвідчених російських експертів це стало сигналом, що Москва знову висунула «політичні вимоги» і що переговори в Женеві можуть завершитися невдачею.

Зі свого боку Буданов напередодні переговорів натякнув: «Ми обговоримо уроки нашої історії з нашими колегами».

Майбутні переговори

Епітет Зеленського «історичне лайно» сприйняли як підтвердження того, що в Женеві, ймовірно, точилися суперечки щодо історичних подій.

У своєму дописі він також дорікнув Путіну, заявивши, що знає про Росію більше, ніж Путін знає про Україну.

Станом на 19 лютого було незрозуміло, коли відбудеться наступний раунд переговорів, у якому форматі – і чи повернеться Мединський за стіл переговорів.

«Роль Мединського така сама, як і раніше: створювати видимість переговорів, висувати вимоги й умови, які неможливо виконати і які неприйнятні для України, демонструючи таким чином «непоступливість української сторони»», – сказав в ефірі «Настоящего времени» Борис Бондарєв, який подав у відставку з посади дипломата РФ при ООН на знак протесту проти війни. – «Тут немає нічого нового».