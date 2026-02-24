ISW: Путін у промові 23 лютого готував російське суспільство до «додаткових жертв» для війни

Кремль скористався 23 лютого, коли в Росії відзначають День захисника вітчизни, щоб створити умови для пом’якшення можливої внутрішньої негативної реакції, яка може виникнути в РФ через обмежені призови резервістів до війська у майбутньому, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики, зокрема, згадали заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що російські солдати несуть «величезну відповідальність» за російський народ і «спільну справу» РФ, а також, що «почуття патріотизму і відповідальності за долю батьківщини» об’єднує всіх російських солдатів, незважаючи на їхню різну національність і віросповідання.

«Заклики Путіна до «відповідальності» у його промові 23 лютого, схоже, спрямовані на те, щоб вимагати від російського суспільства додаткових жертв для його воєнних зусиль, зокрема шляхом надання більшої кількості військ через майбутні примусові призови резерву», – кажуть в ISW.

Аналітики зазначають, що Путін готується проводити «обмежені призови резерву» в майбутньому для задоволення потреб Росії у формуванні збройних сил.

«Зосередження Путіна на відповідальності у його промовах – не лише відповідальності російських солдатів, а й відповідальності всіх росіян – ймовірно, є спробою прищепити російському народу почуття громадянського обов’язку, щоб зменшити можливі негативні наслідки потенційних примусових мобілізаційних заходів. Путін, ймовірно, усвідомлює внутрішнє невдоволення, яке можуть викликати такі призови і намагається превентивно заручитися більшою підтримкою населення, нормалізуючи концепцію жертви і відповідальності, перш ніж ініціювати такі призови», – йдеться у звіті.

В ISW додали, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв також використав свою публічну появу 23 лютого, щоб підтримати заяви Путіна.

«Медведєв зустрівся з російськими військовослужбовцями 23 лютого і, що примітно, був одягнений у військову форму, незважаючи на те, що він не є військовослужбовцем і більше не є головнокомандувачем. Медведєв заявив, що Росії «потрібна» перемога, але що «ціна перемоги має значення», і закликав російських солдатів «піклуватися про себе… [та] своїх близьких», – йдеться в звіті.

«Медведєв натякав, що російська влада «подбає» про будь-який вимушено мобілізований персонал і не просто відправить його на смерть – ймовірно, намагаючись приглушити суспільне занепокоєння, що може виникнути в результаті майбутніх призовів резервістів», – кажуть аналітики.

Однак, як заявили в ISW, російські війська вже давно покладаються на тактику виснаження на полі бою, забезпечуючи просування з непропорційно високими втратами. Крім того, російське військове командування не передбачає ніяких суттєвих змін у тактиці, які б суттєво знизили рівень втрат, наголошують аналітики.

«Виступ Медведєва 23 лютого був спрямований на соціалізацію концепції втрат і жертв серед усього російського населення», – йдеться в повідомленні.

У листопаді Путін підписав закони, які уможливлювали фактично безперервний призов до лав російської армії і залучення резервістів для захисту критично важливих об’єктів.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Водночас російські журналісти на 20 лютого 2026 року встановили імена 186 102 російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною. Ідентифікація відбувається на основі відкритих даних: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.