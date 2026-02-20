Журналісти встановили імена понад 186 тисяч російських військових, загиблих на війні проти України

Російська служба Бі-бі-сі, видання «Медіазона» та команда волонтерів встановили імена 186 102 російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною, передає російська служба Радіо Свобода.

За останній місяць кількість підтверджених імен зросла майже на 20 тисяч – це рекордний приріст за весь час підрахунків, повідомляють розслідувачі. Водночас, як наголошують автори дослідження, зростання загиблих не пов’язане з поточною ситуацією на фронті.

В основі методології підрахунку – аналіз відкритих повідомлень: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти. Реальна кількість втрат може бути набагато більшою.

За місяць дослідникам вдалося зіставити дані, зібрані кілька років, з відкритими державними базами, передусім зі списками реєстру спадкових справ, який фактично підтверджує смерть людини.





Окремо наголошується, що серед загиблих продовжує зростати частка добровольців: зараз на них припадає третина всіх підтверджених втрат. Понад половина всіх встановлених добровольців загинули за останні півтора роки.

За офіційними даними українського Генштабу на ранок 20 лютого, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 257 880 своїх військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



