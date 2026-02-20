Пункт управління БПЛА та склади: Генштаб повідомив про удари ЗСУ по окупованих територіях

Українські війська уразили низку пунктів управління, складів та районів зосередження російських сил, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 20 лютого.

«Одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська», – йдеться в повідомленні.

Також українські війська, за даними штабу, уразили командно-спостережний пункт та зосередження живої сили РФ у районі Любимівки та на Тендрівській косі на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Читайте також: У Севастополі цілу ніч була повітряна тривога, лунали вибухи

Крім того, Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: у районі Лобанового в Криму та в районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

«Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал», – додає командування.

Російське командування не повідомляло про ураження. Міноборони РФ заявило раніше про збиття 149 українських дронів протягом ночі, в тому числі 20 над Кримом.





Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



