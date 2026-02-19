Коли почнеться новий наступ Росії?

Російська армія просунулася біля Нікіфорівки на схід від Слов'янська, біля Неліповки на південний схід від Костянтинівки, а також біля Затишку і Нового Шахового на Добропільському виступі. Про це ввечері 19 лютого повідомив проєкт DeepState.

Слов'янський, Костянтинівський і Добропільський напрямки – одні з найбільш «рухомих» на всій лінії фронту, згідно з мапою аналітиків. Також тут щодня відбуваються іноді десятки штурмів армії РФ: вранці 19 лютого Генштаб повідомив про 8 штурмів на Слов'янському напрямку, 22 штурми на Костянтинівському і 42 – на Покровському.

Цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов'янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.





Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:









На більшості південних напрямків, за винятком Придніпровського, доволі неспокійно, розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Зокрема, він вказав на те, що на Гуляйпільському напрямку напередодні відбулося майже півсотні боєзіткнень.

«Противник намагається витіснити остаточно наших бійців з Гуляйполя, та це йому не вдається. Крім того, доволі інтенсивно ворог атакує й населені пункти, розташовані біля Гуляйполя, зокрема, Залізничне, Зелене, Варварівку», – розповів він.

Волошин також заперечив повідомлення в російських медіа щодо окупації Криничного в Гуляйпільському районі:

«Криничне взагалі розташоване західніше від Святопетрівки й Староукраїнки, тобто щоб туди зайти, їм треба ще дуже й дуже багато постаратися. Я хочу спростувати цю інформацію, тому що Криничне під нашим контролем».

Читайте також: Переговори переговорами, а чи спинити війну, вирішує Путін. Підсумки Женеви

Речник Сил оборони звітував про понад 20 пошуково-ударних і контрдиверсійних дій протягом попередньої доби, спрямованих на знищення російських інфільтраційних та штурмових груп, які намагалися проникнути вглиб української оборони.

«Крім того, ми зменшуємо й сіру зону, не даємо ворогу завести групи закріплення, не даємо атакувати наші позиції. Тобто в деяких випадках ми діємо на випередження й на деяких ділянках лінії бойового зіткнення ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ. Але це наші дії, які узгоджені й скоординовані, щоб не дати ворогу просуватися на нашу територію», – повідомив він.

Волошин також згадав про ситуацію на Олександрівському напрямку, повідомивши, що ЗСУ там намагаються не дати російським військам просунутися в бік Дніпропетровщини.