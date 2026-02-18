ЗРК поблизу Маріуполя та пункти управління дронами – Генштаб повідомив про уражені російські цілі

Сили оборони завдали ударів по низці російських об’єктів на території РФ та на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 18 лютого.

«У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України», – заявляє штаб.

Зокрема, командування звітує про ураження:

району зосередження БПЛА російських військ у районі Трудового на окупованому Запоріжжі

майстерні безпілотників у районі Токмака, Запорізька область

вузла зв’язку в районі Старомлинівки на окупованій Донеччині

зосередження військової техніки російських військ у Донецьку

Також українські війська напередодні уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ в районі окупованого Маріуполя.

«Також, у районі н.п. Сальне (Курська область, РФ) та у районі м. Родинське (ТОТ Донецької області), уражено пункти управління БпЛА противника», – йдеться в повідомленні.

Генштаб додає, що втрати російської армії та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Читайте також: Українські військові вразили російський вертоліт Ка-27 в окупованому Криму – ЗСУ

Військові заявляють, що українська армія й надалі завдаватиме ударів по об’єктах, що «забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора».

Російське командування не повідомляло про влучання. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



