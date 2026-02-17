Українські військові вразили російський вертоліт Ка-27 в окупованому Криму – ЗСУ

Українські військові у ніч на 17 лютого уразили російський багатофункціональний вертоліт Ка-27 біля села Камишли в окупованому Криму, зафіксовано влучання в ціль, повідомив у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

Також у штабі заявляють, що 16 лютого Сили оборони уразили три російські пункти управління БпЛА у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області), у районі Анатоліївки (Курська область, РА) та у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).



Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, додають у штабі.

Російська сторона наразі про це не повідомляє.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, у війні проти України Росія втратила 347 вертольотів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.





