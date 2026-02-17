Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у Росії

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії вночі проти 17 лютого.

«Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта. Результати уточнюються», – зазначили в Генштабі, додавши, що Ільський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтової галузі на півдні Росії й відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 мільйона тонн нафти на рік, підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ, кажуть у Генштабі.

Крім того, в командуванні ЗСУ повідомили про ураження районів зосередження противника на окупованій території Запорізької області в районах Розівки й Любимівки.

«Крім того, уражено логістичні об’єкти ворога: склади МТЗ у Донецьку і в районі н.п. Лідине (ТОТ Донецької області). Також у районі н.п. Зеленопіль (ТОТ Запорізької області) уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника. Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні про те, що в Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників у ніч проти 17 лютого загорівся Ільський нафтопереробний завод, повідомив оперштаб регіону.

За повідомленням, пошкоджений резервуар із нафтопродуктами. Загальна площа пожежі становить близько 700 квадратних метрів, на місці працюють пожежний потяг і 21 одиниця техніки. За даними оперштабу, ніхто не постраждав.

Міноборони РФ прозвітувало про нібито 151 збитий український безпілотник у ніч проти 17 лютого.

Українські сили раніше вже неодноразово атакували Ільський НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.