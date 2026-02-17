У Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників горить Ільський НПЗ

У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників у ніч проти 17 лютого загорівся Ільський нафтопереробний завод, повідомив оперштаб регіону.

За повідомленням, пошкоджений резервуар із нафтопродуктами. Загальна площа пожежі становить близько 700 квадратних метрів, на місці працюють пожежний потяг і 21 одиниця техніки.

За даними оперштабу, ніхто не постраждав. До цього повідомлялося, що в селищі Ільський, де розташований завод, через падіння уламків дронів постраждали дві людини, пошкоджені чотири приватні будинки.

Крім того, як йдеться в повідомленні, фрагменти безпілотників пошкодили будівлю локомотивного депо у хуторі Красний Кримського району Краснодарського краю РФ. Уламки дронів також виявили на залізничних коліях у Красному, у дворі приватного будинку у станиці Варениківська, у районі стадіону академії футбольного клубу «Краснодар», а також у кількох районах Сочі.

Міноборони РФ прозвітувало про нібито 151 збитий український безпілотник у ніч проти 17 лютого.

Українські військові ситуацію поки що не коментували. Українські сили раніше вже неодноразово атакували Ільський НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.