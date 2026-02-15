Сили оборони уразили термінал «Таманьнефтегаз» і комплекс «Панцирь-С1» у Криму – Генштаб

Сили оборони України уразили термінал «Таманьнефтегаз» в районі селища Волна в Краснодарському краї РФ, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» в окупованому Криму, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ», – кажуть у Генштабі.

За даними командування, підтверджене ураження нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» в районі селища Волна, (Краснодарський край, РФ). На території об'єкта зафіксована пожежа.

«Крім того, у районі селища Кача (окупований Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» російських загарбників. Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (окупована частина Донецька область) уражений ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад ЗС РФ. А у районі Любимівки (окупована частина Запорізької області) зафіксоване влучання по району зосередження живої сили загарбників», – зазначили у Генштабі.

Російська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.