Армія РФ намагається просунутися на Костянтинівку: «місто перетворилося на суцільну трасу фпв дронів»

Армія РФ намагається просунутися на Костянтинівку: «місто перетворилося на суцільну трасу фпв дронів»
Армія РФ намагається просунутися на Костянтинівку: «місто перетворилося на суцільну трасу фпв дронів»

Російські війська готують наступ на Костянтинівку за «покровським сценарієм», повідомляє американський Інститут вивчення війни.

За оцінкою аналітиків, армія Росії активно використовує дрони, щоб встановити контроль над повітряним простором. Мета – порушити логістику ЗСУ та створити умови для штурму. На цьому напрямі воює 24-та бригада ЗСУ.

Відео телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

