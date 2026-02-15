За оцінкою аналітиків, армія Росії активно використовує дрони, щоб встановити контроль над повітряним простором. Мета – порушити логістику ЗСУ та створити умови для штурму. На цьому напрямі воює 24-та бригада ЗСУ.
Відео телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.
Армія РФ намагається просунутися на Костянтинівку: «місто перетворилося на суцільну трасу фпв дронів»
