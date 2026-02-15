ОВА: в Одесі та Чорноморську сталась аварійна ситуація в енергомережі

У ніч проти 14 лютого на Одещині сталась аварійна ситуація на одній із енергетичних компаній: частина споживачів та окремі об’єкти критичної інфраструктури тимчасово залишилися без електропостачання, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

За даними енергетиків, перебої з електропостачанням зафіксовані в Одеському районі, у Чорноморську і частково в Одесі. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання, а об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

Відомо, що у Чорноморську подачу води організували за графіками, а в Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах, забезпечено підвіз технічної води.

Вночі 15 лютого сили РФ масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.



«Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури», – повідомив місцевий чиновник.

За його словами, в Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.