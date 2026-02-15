Армія РФ вдарила по Слов’янській громаді: поранені жінка та її син – ОВА

Ввечері 14 лютого сили РФ атакували Слов’янську громаду на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації (ОВА) Вадим Лях.

«Вчора ввечері, біля 22:00, наша громада вчергове зазнала ворожого обстрілу БПЛА «Герань-2», дві одиниці. Влучання у районі приватної забудови у Слов’янську та селищі Билбасівка. Двоє людей отримали поранення: жінка та її 15-річний син. Їм надана необхідна медична допомога», – повідомив місцевий чиновник.

За словами Ляха, пошкоджено щонайменше 24 приватних будинки, автівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



