Армія РФ вдарила по Слов’янській громаді: поранені жінка та її син – ОВА

Наслідки дронової атаки РФ на село Черкаське поблизу Словʼянська, Донецька область, 23 січня 2026 року
Ввечері 14 лютого сили РФ атакували Слов’янську громаду на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації (ОВА) Вадим Лях.

«Вчора ввечері, біля 22:00, наша громада вчергове зазнала ворожого обстрілу БПЛА «Герань-2», дві одиниці. Влучання у районі приватної забудови у Слов’янську та селищі Билбасівка. Двоє людей отримали поранення: жінка та її 15-річний син. Їм надана необхідна медична допомога», – повідомив місцевий чиновник.

За словами Ляха, пошкоджено щонайменше 24 приватних будинки, автівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


