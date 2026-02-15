«У захисті життя не може бути пауз»: Зеленський розповів, скільки ракет і дронів РФ запустила за тиждень

За тиждень Росія запустила по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з яких були балістичними, зазначив президент Володимир Зеленський у телеграмі.

«Кожного дня триває відновлення в наших містах та громадах після російських ударів. Лише за цей тиждень лютого вони випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні (15 лютого – ред.) під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина», – повідомив український лідер.

За даними президента, як і раніше, головна ціль російських ударів – енергетика.

«Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз», – зазначив він.

Президент повідомив, що у Мюнхені українська сторона домовилася з лідерами Берлінського формату про «конкретні» пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.