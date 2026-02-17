СБУ: серед уражених тилових об’єктів Росії – об’єкт виробництва дронів

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдали низки ударів про тилових об’єктах Росії, повідомляє пресслужба СБУ 17 лютого.

За твердженням служби, удари були спрямовані на «ключові елементи військової інфраструктури у ворожому тилу».

Серед уражених цілей, зокрема:

4 штаби та командні пункти управління

3 місця дислокації особового складу, в тому числі – спецпризначенців ФСБ

об’єкт виробництва безпілотних літальних апаратів

2 склади паливно-мастильних матеріалів

2 позиції запуску БпЛА

склад боєприпасів

логістичний хаб;

4 командно-спостережні пункти

«Ураження цих цілей суттєво ускладнює противнику управління підрозділами, постачання ресурсів та підготовку нових атак. Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів «FP-2» компанії «Fire Point» із бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції», – йдеться в заяві СБУ.

Раніше сьогодні українські медіа повідомили з посиланням на джерело в СБУ, що служба атакувала безпілотниками завод «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї РФ, який є одним із найбільших виробників метанолу в Росії та Європі.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



