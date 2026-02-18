У Росії дрони атакували Чебоксари, де розташований оборонний завод «ВНИИР-Прогресс»

Голова російського регіону Чувашії Олег Ніколаєв заявив про атаку безпілотників на Чебоксари.

За його даними, постраждалих немає, руйнувань капітальних споруд немає, пошкоджені кілька автомобілів.

При цьому він заявив, що «всі екстрені та оперативні служби працюють на місцях».

Пізніше Ніколаєв заявив про повторну атаку на Чебоксари.

У Чебоксарах розташований завод «ВНИИР-Прогресс», який вже зазнавав атак дронів в ході війни Росії з Україною.

Це підприємство, як раніше вказував Генштаб ЗСУ, виробляє адаптивні антени «Комета», які використовуються, зокрема, в ударних БпЛА типу «Шахед», уніфікованих модулях планування й корекції для керованих авіабомб (КАБ).

Очільник Чувашії про удар по заводу не повідомляє, але місцеві жителі пишуть про чергове влучання по оборонному підприємству.

Телеграм-канал Astra проаналізував кадри очевидців із димом після атаки. Що саме димить, невідомо. Припускається, що до заводу «ВНИИР-Прогресс» від одного з місць удару приблизно 800-900 метрів.

У Міноборони РФ стверджують про знешкодження з 23:00 до 7:00 за московським часом 43 українських БпЛА , зокрема двох – над територією Чувашії.

Нинішню атаку українські військові поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.