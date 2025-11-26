Дрони атакували Чебоксари в Росії. Там розташований завод «ВНИИР-Прогресс»

Голова російського регіону Чувашії Олег Ніколаєв заявив про масовану атаку українських безпілотників на Чебоксари в ніч проти 26 листопада. Він повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у двох житлових будинках, постраждали двоє жителів.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи у місті, зазначає телеканал «Настоящее время».

Видання Astra геолокувало п’ять відео очевидців із місця атаки і подальших пожеж у Чебоксарах і дійшло висновку, що дрони вдарили по території заводу «ВНИИР-Прогресс».

Генштаб ЗСУ раніше вказував, що це підприємство виробляє адаптивні антени «Комета», які використовуються, зокрема, в ударних БпЛА типу «Шахед», уніфікованих модулях планування й корекції для керованих авіабомб (КАБ).

Про удар по «ВНИИР-Прогресс» голова Чувашії у своєму повідомленні не згадував. Міноборони Росії в ранковому зведенні про збиті українські дрони над РФ не згадувало Чувашію.

Підприємство «ВНИИР-Прогресс» не вперше зазнає атаки в ході війни Росії з Україною. У ніч на 9 червня 2025 року ЗСУ завдали удару безпілотниками, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа.

Голова Чувашії тоді повідомляв про «тимчасове призупинення виробництва з міркувань безпеки співробітників». Також удару по ньому був завданий у липні.

Українська влада й військові поки що не коментували атаку на підприємство в ніч проти 26 листопада. У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки по Росії, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».